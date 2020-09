La Fp Cgil visita il carcere di San Donato: "Grave carenza di poliziotti penitenziari"

La Fp Cgil, dopo aver visitato il carcere di San Donato, lancia l'allarme: "C'è una grave carenza di poliziotti penitenziari". A farlo presente sono Enrico Sodano, segretario della Fp Cgil di Pescara, e Giuseppe Merola, coordinatore regionale della Fp Cgil Abruzzo Molise, evidenziando la presenza di sole 40 unità con relativi sovraccarichi di lavoro per il personale attualmente in servizio.

A tale proposito non bisogna dimenticare l'importante presenza di detenuti psichiatrici e tossicodipendenti che potrebbero, come già avvenuto in passato, compromettere l’ordine e la sicurezza:

"La situazione è seria e preoccupante - dicono i sindacalisti - e assolutamente non possiamo sottovalutare il problema, affidandoci sempre agli sforzi ed ai sacrifici posti in essere dalle poche lavoratrici e dai pochi lavoratori che sono chiamati a soccombere in tanti compiti e assegnati contemporaneamente su più posti di servizio".

Sono stati coinvolti il dipartimento amministrazione penitenziaria e la direzione generale della Asl “affinché vi sia una congrua perequazione di poliziotti penitenziari e operatori del SerT, visto che vi è costantemente un solo medico e una psicologa una volta a settimana. Servono incrementi di risorse umane”, concludono Sodano e Merola.