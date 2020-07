Carenza idrica: niente acqua a Pescara, Spoltore e Torre de' Passeri, ecco quando e dove

Prosegue il periodo di carenza idrica in provincia di Pescara in questa estate 2020.

E, proprio a causa delle alte temperature e dei consumi elevati di acqua potabile, anche per usi impropri, l'Aca comunica l’interruzione dell’erogazione idrica per 3 notti.

Dalle ore 23 alle ore 6 nei seguenti giorni di giovedì 30 luglio, sabato 1 e lunedì 3 agosto verranno chiusi i seguenti serbatoi:

TORRE DE' PASSERI:

presa in carico cimitero zona interessata: Cimitero, via Einaudi, via Orientale-incrocio via Dante Alighieri, via D’Annunzio, via Castagna, via Impastato, via Fara Vecchia fino alle case Comunali, via San Clemente, via Wojtyla, via della Carrozza, via degli Alpini, via Battisti, via Michetti.

SPOLTORE:

serbatoio Santa Teresa zona interessata: frazione Santa Teresa, via del Mare Adriatico fino a confine Villa Raspa (concessionaria Oriente).

Invece dalle ore 23 alle ore 6 di venerdì 31 luglio e domenica 2 agosto verranno chiusi i seguenti serbatoi:

SAN GIOVANNI TEATINO:

serbatoio Sambuceto zona interessata: Sambuceto centro, via Cavour, via Amendola, via Mazzini, corso Italia.

SPOLTORE:

serbatoio Villa Raspa zona interessata: frazione Villa Raspa, contrada Frascone.

Infine, dalle ore 24 alle ore 6 di martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 luglio e sabato 1, domenica 2 e lunedì 3 agosto ci sarà la parzializzazione del seguente serbatoio:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

PESCARA: