Carenza idrica, l'Aca aggiorna il calendario delle interruzioni dell'acqua: novità per Città Sant'Angelo

L'Aca, confermando le problematiche di approvvigionamento dell'acqua registra un continuo e progressivo calo delle sorgenti, aggiorna il calendario delle interruzioni e riduzioni idriche a Pescara e provincia.

Allo scopo di ottimizzare la programmazione delle chiusure idriche notturne e alleviare i disagi che si sono registrati nelle zone rurali (Villa Cipressi, via Sorripe, via del Lavatoio, etc.), per i giorni 27 e 30 viene eliminata la chiusura dei serbatoi Cipressi, Fonte Canale e zone rurali alimentati dal serbatoio Colle di Sale.

In sostituzione è prevista una manovra di riduzione della portata notturna da 23/25 l/s (litri al secondo) a 10 l/s per il capoluogo dalle ore 22 alle ore 6 determinando calo di pressione notturna e/o mancata erogazione nelle zone più elevate di Città Sant'Angelo. Resta identica la programmazione negli altri paesi.

Questi i centri della provincia di Pescara interessati dalla carenza idrica:

Abbateggio

Bolognano

Caramanico Terme

Catignano

Cepagatti

Città S. Angelo

Civitaquana

Civitella Casanova

Collecorvino

Cugnoli

Lettomanoppello

Loreto Aprutino

Manoppello

Montebello di Bertona

Nocciano

Pescara

Pescosansonesco

Pianella

Picciano

Penne

Pietranico

Roccamorice

Rosciano

Scafa

Spoltore

Tocco da Casauria

Torre de Passeri

Villa Celiera

Questa la tabella completa dei comuni interessati con giorni e orari: https://aca.pescara.it/wp-content/uploads/2020/08/Tabella-chiusure-idriche-2020-dal-21-al-31-agosto-1.pdf