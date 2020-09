Carenza idrica a Pescara e in altri 20 comuni, l'Aca aggiorna la tabella di interruzioni e riduzioni fino all'8 settembre

L'Aca aggiorna il calendario delle interruzioni e riduzioni dell'acqua a causa della carenza idrica fino al prossimo 8 settembre.

Il problema riguarda Pescara e altri 19 comuni della provincia e l'azienda comprensoriale acquedottistica la nuova programmazione.

Nella nuova tabella si evidenzia l’eliminazione di alcuni comuni e la programmazione della chiusura a giorni alterni per altri. Un nuovo aggiornamento sarà previsto per la giornata di lunedì, in riferimento alla programmazione relativa al periodo 9-15 settembre.

Questi i comuni del Pescarese interessati dalla carenza idrica:

Caramanico Terme

Catignano

Cepagatti

Città S. Angelo

Civitaquana

Cugnoli

Lettomanoppello

Loreto Aprutino

Manoppello

Nocciano

Pescara

Pescosansonesco

Pianella

Penne

Pietranico

Rosciano

Scafa

Spoltore

Tocco da Casauria

Torre de Passeri

Villa Celiera

Di seguito la tabella completa con giorni e orari: https://aca.pescara.it/wp-content/uploads/2020/09/Tabella-chiusure-idriche-2020-dal-01-al-08-sett.pdf