I detenuti diventano istruttori di golf: via al progetto di rieducazione che sceglie lo come opportunità di reinserimento

La casa circondariale di Pescara è la prima in Italia a portare il golf dentro le mura del carcere e non solo per promuovere l'attività sportiva, ma per formare i detenuti che al termine del percorso otterranno il brevetto d'istruttore. L'iniziativa “Golf: Sport di Libertà” rientra nell l'avviso pubblico di sport e salute “Sport per tutti: carceri”.

A presentarla sono stato il garante dei detenuti della Regione Abruzzo Gianmarco Cifaldi, Mauro di Marco presidente dell'associazione sportiva Beach golf sport association (Bgsa) che si è aggiudicata il bando, la direttrice della casa circondariale Armanda Rossi, il responsabile regionale del progetto Sport e Salute Domenico Scognamiglio e la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Pescara 1 Teresa Ascione.

La parte sperimentale ha coinvolto 15 detenuti, ha spiegato Cifaldi con l'attività che ora si amplia e che presto toccherà anche gli altri otto istituti di detenzione della regione. Un'opportunità di rieducazione, ma, come detto, anche una possibilità per il futuro quella che si vuole promuovere portando il golf nelle carceri con il progetto che durerà 18 mesi prevedendo due incontri settimanali di due ore ciascuno. Le iniziative proposte prevedono la realizzazione di attività fisico-sportiva e di formazione per i detenuti ed è destinato agli operatori sportivi e al personale dell'amministrazione penitenziaria.

Cifaldi riferisce che l’asd Beach golf sport association, impegnata da un decennio nella preparazione di progetti di sport e di formazione per il sociale, al contrasto della dispersione scolastica, alla creazione di nuove figure professionali nell’ambito dello sport, ha sottoposto questa iniziativa al comitato di valutazione di Sport e Salute, risultando tra i beneficiari nazionali che a partire dal mese di dicembre saranno protagonisti per questa interessante esperienza.

Tutti i detenuti coinvolti nell’iniziativa avranno la possibilità, al termine del periodo progettuale, di conseguire il brevetto di istruttore e di poterlo utilizzare in una duplice ottica: da un lato essere i principali artefici del prosieguo delle attività all’interno dell’istituto penitenziario e dall’altro a prepararsi al giusto reinserimento nel mondo del lavoro.

“È il primo progetto di golf all'interno di un carcere”, spiega Di Marco che si dice orgoglioso per il lavoro che si sta facendo e si farà parlando di detenuti che nella fase di start-up hanno mostrato “una passione incredibile”.

Sono cinque, sottolinea Scognamiglio, i progetti che attualmente sono stati attivati con Sport e salute: tre nelle comunità educative e due nelle case circondariali. “L'obiettivo – conclude – è quello di dare un'opportunità ai detenuti attraverso lo sport che è prima di tutto maetro di vita: insenga il rispetto delle regole”.