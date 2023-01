Botti tutto l'anno di notte vicino al carcere, una neomamma disperata: "Impossibile dormire e tutti fanno finta di niente"

“Immaginate che avete appena preso sonno o fatto prendere sonno ad una neonata di 40 giorni e improvvisamente iniziano a scoppiare fuochi d'artificio sotto casa. Sì proprio a quest'ora perché a ridosso del carcere di San Donato è cosa che accade spesso, quasi tutti i giorni”. Con queste parole una neomamma denuncia a IlPescara il problema che in tarda sera si presenterebbe nella zona praticamente ogni giorno.

“I parenti dei detenuti vengono a 'comunicare' passando dalla strada che conduce al nuovo distretto Asl su via Rio Sparto – spiega la donna -. È consuetudine indisturbata per loro, che festeggiano compleanni e ricorrenze in questo barbaro modo disturbando residenti e animali”, aggiunge. Un problema che, sottolinea, sarebbe ben noto, ma per evitare il quale non si sarebbe mai fatto nulla. Di qui l'appello a chi di dovere perché si possa vere una sorveglianza notturna chiedendo anche supporto per andare in aiuto ai residenti alla polizia penitenziaria e a tutte le forze dell'ordine perché si possa intervenire ed arginare il problema. “La vogliamo una città più civile o dobbiamo piegarci a questi personaggi che si permettono di fare tutto?”, chiede infine la donna ricordando che a non dormire non sono solo lei e la sua famiglia, ma tutto il quartiere.