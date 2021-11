Sopralluogo della Cgil nel carcere di Pescara: "Ancora troppe criticità da risolvere urgentemente"

Visita nel carcere di Pescara questa mattina 18 novembre da parte della delegazione sindacale della Cgil e Fp Cgil per verificare le condizioni in cui operano gli agenti della polizia penitenziaria. Sono state riscontrate dai sindacalisti ancora gravi criticità da risolvere urgentemente, come la carenza di poliziotti per circa 50 unità, con conseguenze sul buon andamento generale del servizio e sull'incolumità psico-fisica delle lavoratrici e lavoratori

"Nelle postazioni di servizio nei reparti detentivi (dove andrebbero adeguati anche parte dei dispositivi di protezione, tra cui le maschere antifumo in caso di incendi) e in generale nell’istituto penitenziario vi sono ancora carenze strutturali. Un primo passo è stato già fatto con l’istallazione di un neo sistema anti scavalcamento, ma bisogna ancora investire per la sicurezza penitenziaria e la salubrità nei luoghi di lavoro"

Va inoltre, secondo i sindacati, rafforzata la presenza di risorse umane nell'area psichiatrica e del Sert dove mancano psicologi, assistenti sociali, tecnici della riabilitazione, infermieri specializzati nei turni notturni essendoci una concentrazione alta di soggetti con disturbi vari e tossicodipendenti, pari al 35% dell'intera popolazione carceraria della casa circondariale di Pescara.

“Dopo le recenti ed amare vicissitudini (evasioni ed aggressioni fisiche ai poliziotti penitenziari) che hanno interessato il carcere pescarese, si ritiene necessario ed indispensabile una sana riflessione istituzionale e politica volta ad intraprendere autorevoli iniziative di miglioramento. Saremo sentinelle e crediamo fermamente nella tutela di tutta la comunità penitenziaria pescarese: investire e crederci"