Anche nel carcere di Pescara Ferragosto con la "cocomerata solidale"

Una cocomerata "solidale" organizzata dal garante dei detenuti della Regione Abruzzo in collaborazione con le associazioni Roccaraso Futura e L'isola solidale. L'iniziativa, nel giorno di domani Ferragosto, si terrà nelle carcere di L'Aquila, Sulmona, Chieti e Pescara.

Saranno distribuite oltre 300 angurie ai detenuti, per offrire un 15 agosto diverso, dopo l'emergenza Covid che ha colpito duramente il mondo delle carceri anche in Abruzzo, ed avviare nuove iniziative per favorire lo spirito solidale ed inclusivo. Il garante Gianmarco Cifaldi ha parlato di un piccolo gesto per portare una ventata di speranza e solidarietà grazie al contributoi di una rete di associazioni da sempre impegnate per sostenere i detenuti.

I presidente delle associazioni hanno aggiunto:

