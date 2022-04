Memoria e solidarietà: per ricordare il maresciallo Pace i carabinieri donano il sangue

“La speranza in un ricordo”. Si rinnova l'iniziativa voluta dai carabinieri di Pescara per ricordare i maresciallo Giampaolo Pace tragicamente deceduto il 24 agosto 2016 a seguito del terremoto di Accumuli. Per cinque anni Pace era stato in forze nella compagnia di Pescara svolgendo numerose indagini nella lotta al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti con il plauso di colleghi e superiori. Per ricordarlo i militari della nostra città hanno deciso di compiere un gesto solidale verso tutta la comunità recandosi volontariamente al centro trasfusionale dell'ospedale di Pescara. Un gesto compiuto da molti militari e accolto con soddisfazione dai sanitari che conoscono bene quanto sia importante donare per aiutare chi è in difficoltà.