I carabinieri Biodiversità al Liceo Galilei di Pescara per la giornata mondiale della Terra

I carabinieri del reparto Biodiversità di Pescara hanno incontrato nella mattinata odierna 22 aprile i ragazzi del Liceo scientifico Galilei in occasione della Giornata mondiale della Terra. Una giornata speciale per gli studenti che hanno potuto seguire una lezione di educazione ambientale nell'ambito del progetto nazionale “un albero per il

futuro”, una iniziativa il cui obiettivo è la creazione di un “bosco diffuso” mettendo a dimora costantemente nuovi alberi in modo da costruire un nuovo bosco rendendo i ragazzi protagonisti diretti della salvaguardia del verde.

Gli esperti di educazione ambientale del reparto assieme agli studenti hanno messo a dimora negli spazi scolastici alcune piantine di varie specie tipiche dell’ambiente mediterraneo contribuendo ad aumentare la biodiversità e a diminuire l'anidride carbonica. I militari hanno commentato:

Solo prendendo coscienza dell’importanza della conservazione degli equilibri ecologici che reggono tutta la vita del nostro pianeta, si può costruire un’efficace prevenzione dei comportamenti negativi a danno degli ecosistemi

