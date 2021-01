A Cappelle sul Tavo rimandato lo screening di massa per il Covid

Il sindaco di Cappelle sul Tavo Lorenzo Ferri ha annunciato tramite un post sulla pagina Facebook ufficiale del Comune, il rinvio dei test per lo screening di massa sul Coronavirus.

I test erano previsti dall' 8 al 10 gennaio ma non è' stato possibile confermare il calendario in quanto la Asl ha comunicato all'amministrazione comunale la mancanza di operatori sanitari (medici, biologi e infermieri) disponibili per i prelievi:

In attesa di acquisire la disponibilità di questi operatori, vi informo che, nei prossimi giorni, non appena in grado, vi verranno comunicati il calendario ufficiale di svolgimento dello screening e ogni altra informazione utile per parteciparvi.