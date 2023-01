Anche a Capodanno tutti in spiaggia per una passeggiata, Pescara si veste di primavera

A distanza di 24 ore, la scena si è ripetuta: anche il primo dell'anno ha visto la riviera di Pescara gremita di gente. Grazie alla temperatura che, ormai da un po', è quasi primaverile, i pescaresi (ma anche i numerosi turisti presenti) hanno approfittato della bella giornata per fare una passeggiata, prima del pranzo del 1° gennaio, sotto il tiepido sole di mezzogiorno e nonostante la presenza di una leggera nebbia.

Tanti i ristoranti della costa con il pienone. In molti si sono spostati anche sulla spiaggia per concedersi una camminata in riva al mare. Il passaggio al 2023 ha visto molti ristoranti e locali con il sold out per il cenone del 31 dicembre.