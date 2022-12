Capodanno, per gli eventi in piazza Salotto scattano i divieti per vetro, lattine e spray urticanti

Chiusure al traffico, ma anche altri divieti in occasione della festa di fine anno con il duo comico Marco Papa-Vincenzo Olivieri e del concerto di Loredana Bertè del 1 gennaio che si terranno a piazza Salotto.

Il sindaco Carlo Masci ha firmato l'ordinanza con cui si attueranno le “Misure a tutela della incolumità pubblica e la sicurezza urbana” per cui saranno vietati consumo, vendita per asporto e la somministrazione di cibi e bevande in contenitori di vetro e lattine dalle 19 del 31 dicembre 2022 alle 2 del primo gennaio 2024 e dalle 17 alle 23 dello stesso giorno. Vietato, di conseguenza, anche l'abbandono in luogo pubblico di contenitori di vetro e delle lattine. Una restrizione che vale per tutte le attività che si trovano in piazza;lungo corso Umberto nel tratto ricompreso tra Via Firenze a Via Nicola Fabrizi e nel tratto ricompreso tra Via Carducci e Piazza I Maggio); in via Nicola Fabrizi nel tratto ricompreso tra Corso Umberto I e via Parini; in via Parini; in via Carducci nel tratto ricompreso tra Via Parini e Corso Umberto I, in viale Regina Elena nel tratto ricompreso tra corso Umberto I e via Mazzini; in via Mazzini nel tratto ricompreso tra viale Regina Elena e viale Regina Margherita e in viale Regina Margherita nel tratto ricompreso tra via Mazzini e Corso Umberto I.

Previsto anche il divieto di portare con sé lo spray al peperoncino e comunque tutti gli spray che nebulizzano sostanze contenenti principi attivi urticanti. Divieto questo previsto dalle 19 del 31 dicembre alle 24 del primo gennaio 2023 in tutto il quadrilatero indicato.

Misure restrittive prese per garantire l'incolumità pubblica, specifica l'ordinanza, ma anche in riferimento al decoro urbano.