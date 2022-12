Capodanno, scattano i divieti per la viabilità in centro in occasione dell'evento del duo Papa-Olivieri e del concerto di Loredana Bertè

Modifiche alla viabilità in occasione dello spettacolo di Marco Papa e Vincenzo Olivieri con cui Pescara il 31 dicembre 2022 saluterà e il giorno dopo, domenica 1 gennaio 2023 quando il Capodanno in piazza Salotto si festeggerà con il concerto di Loredana Bertè.

I divieti previsti per la sera del 31 dicembre

Secondo quanto previsto dall'ordinanza del 31 dicembre 2022 dalle 14 di sabato e fino alle 2 del primo gennaio 2023 e comunque fino a cessate esigenze sarà istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata (ad eccezione dei mezzi a supporto dell’evento) sul tratto di via Carducci compreso tra l’incrocio con via Parini fino all’intersezione con Corso Umberto I, sul tratto di via Regina Elena compreso tra piazza della Rinascita e l’incrocio con via Mazzini, sul tratto di viale Regina Margherita compreso tra l’incrocio con via Mazzini e l’intersezione con Corso Umberto I, sul tratto Via Nicola Fabrizi compreso tra Corso Umberto I e l’incrocio con Via Parini, sul tratto di Corso Umberto I compreso tra via Carducci e via Gramsci.

Dalle 19 e sempre fino alle 2 del mattino e comunque fino a cessate esigenze il divieto di transito sarà istituito anche sul tratto di Via Carducci compreso tra l’incrocio con via Parini fino all’intersezione con Corso Umberto I, sul tratto di Corso Umberto I compreso tra via Carducci e l’incrocio con via Gramsci, sul tratto di via Regina Elena compreso tra piazza della Rinascita e l’incrocio con Via Mazzini, sul tratto di Viale Regina Margherita compreso tra l’incrocio con via Mazzini e l’intersezione con Corso Umberto I, sul tratto via Nicola Fabrizi compreso tra Corso Umberto I e l’incrocio con via Parini, sul tratto di via Mazzini compreso tra viale Regina Margherita e viale Regina Elena, sul tratto di via Parini.

I divieti previsti per la sera del 1 gennaio 2023

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità di domenica 1 gennaio 2023, dalle 14 alle 23 e comunque fino a cessate esigenze sarà istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata (ad eccezione dei mezzi a supporto dell’evento), sul tratto di via Carducci compreso tra l’incrocio con via Parini fino all’intersezione con Corso Umberto I, sul tratto di Via Regina Elena compreso tra piazza della Rinascita e l’incrocio con via Mazzini, sul tratto di viale Regina Margherita compreso tra l’incrocio con via Mazzini e l’intersezione con Corso Umberto I, sul tratto via Nicola Fabrizi compreso tra Corso Umberto I e l’incrocio con via Parini, sul tratto di Corso Umberto I compreso tra Via Carducci e Via Gramsci.

Scatterà invece dalle 17 e proseguirà fino alle 23 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito sul tratto di via Carducci compreso tra l’incrocio con via Parini fino all’intersezione con Corso Umberto I, sul tratto di Corso Umberto I compreso tra via Carducci e l’incrocio con via Gramsci, sul tratto di via Regina Elena compreso tra piazza della Rinascita e l’incrocio con via Mazzini, sul tratto di viale Regina Margherita compreso tra l’incrocio con Via Mazzini e l’intersezione con Corso Umberto I, sul tratto via Nicola Fabrizi compreso tra Corso Umberto I e l’incrocio con via Parini, sul tratto di via Mazzini compreso tra viale Regina Margherita e viale Regina Elena, sul tratto di via Parini.

In entrambe le giornate sarà la società Ambiente a provvedere rimozione dei cassonetti per i rifiuti solidi urbani ed eventuale altro materiale ritenuto pericoloso. Quarantotto prima dell'inizio degli eventi sarà compito del settore manutenzioni mettere l'apposita segnaletica e le transenne che vieteranno il passaggio posizionandole in modo da garantire il deflusso del traffico nelle vie limitrofe.