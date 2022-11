Il capitano Ultimo in municipio per parlare di legalità, Masci: "Che onore stringergli la mano"

Il capitano Ultimo, ovvero il colonnello Sergio De Caprio, ha preso parte oggi a un convegno sulla legalità che si è tenuto in Comune. All'incontro era presente anche il sindaco Carlo Masci, che ha poi scritto sui social: "Che onore stringere la mano al capitano Ultimo, che nella sala consiliare ha parlato ai nostri giovani di legalità, giustizia e sicurezza in occasione della Giornata contro la Violenza sulle Donne. Un eroe a Pescara!".

E il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha aggiunto: “Per la Regione Abruzzo è un dovere rendere il giusto omaggio e tributo a un personaggio del calibro del capitano Ultimo e soprattutto testimoniare il nostro impegno nell’adozione di misure amministrative tese a garantire la tutela della cittadinanza. Nella città di Pescara c’è fortunatamente una grande collaborazione tra le istituzioni, oltre che il rispetto e la riconoscenza per il lavoro svolto ogni giorno dalle nostre forze dell’ordine, che cerchiamo di aiutare e supportare in ogni modo”.

Poi Sospiri ha concluso: "Il nostro dovere è di prestare attenzione a ciò che più preoccupa il territorio e che ci rimanda direttamente al sentimento della ‘percezione di sicurezza’ ed è qui che deve intervenire allora il nostro impegno supplementare nel creare le adeguate condizioni per permettere agli organi di polizia e militari di lavorare al massimo delle proprie potenzialità, operando, ad esempio, sulle infrastrutture che li ospitano e che oggi non sono sempre all’altezza delle esigenze espresse. Abbiamo delle problematiche che sicuramente con il nuovo ciclo del governo nazionale cercheremo di affrontare e risolvere in termini di logistica, a partire dalla caserma dei carabinieri".