Anche la capitaneria di porto celebra la giornata del mare assieme alle scuole pescaresi

Anche la capitaneria di porto di Pescara, con la guardia costiera, ha celebrato oggi 11 aprile la “Giornata del mare e della cultura marinara”, istituita nel 2017 e che vuole portare all'attenzione di tutti il tema della salvaguardia della cultura del mare, come grande risorsa culturale, scientifica, ricreativa ed economica. L'obiettivo è la divulgazione nelle scuole fra le nuove generazioni dell'importanza di tutti i simboli e della tutela del mare in senso ampio: le celebrazioni nazionali sono state aperte idealmente e simbolicamente nel porto di Civitavecchia mentre in tutte le capitanerie gli incontri hanno puntato a sensibilizzare i giovani e gli utenti del mare sui principi della sicurezza in mare e della tutela ambientale.

La capitaneria di porto di Pescara ha organizzato una serie di incontri rivolti sia alle scuole primarie, grazie alla partecipazione degli istituti comprensivi statali di Spoltore e di Chieti, sia alle scuole secondarie di secondo grado, grazie alla preziosa collaborazione con l’Istituto di istruzione superiore “Acciaiuoli- Einaudi”, istituto il cui obiettivo prioritario è la meticolosa formazione dei futuri allievi ufficiali di macchina e di coperta. Gli incontri si sono svolti con le scuole primarie nella sala conferenza della capitaneria di porto di Pescara, dove si è' parlato di rispetto e tutela della risorse marine nell’ottica di preservare il bene mare per le generazioni future.

In un secondo momento, grazie alla disponibilità della camera di commercio Chieti-Pescara, si è tenuta nella sala Camplone una seconda conferenza per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado assieme ad alcune associazioni locali legate al mare, parlando dei temi riguardanti il mare quale fonte di vita e volano per una economia sostenibile, tutela dell’ecosistema marino e valorizzazione della pesca sostenibile evidenziando l'impegno costante e giornaliero per la tutela da parte di tutto il personale della capitaneria di porto.