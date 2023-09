L’uva chiama a raccolta: torna cantine aperte in vendemmia in Abruzzo

I wine lovers non attendevano altro: torna cantine aperte in vendemmia in Abruzzo 2023, l’evento tra i più fortunati promossi dal Movimento Turismo Vino in tutta Italia e anche nella nostra regione.

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito. Le date che comprendono il fitto calendario di eventi sono dal 16 settembre al 22 ottobre.

Tante le cantine socie aderenti della provincia di Pescara, che aderiranno a cantine aperte in vendemmia in Abruzzo 2023. Le aziende vinicole proporranno tour e degustazioni ed eventi esclusivi.

Un’occasione unica per vivere insieme ai produttori il momento clou dell’annata vitivinicola. L’imperdibile evento, ideato e organizzato dal Movimento Turismo del Vino, celebra proprio la vendemmia che, nei mesi di settembre e ottobre, unisce enoturisti e appassionati per concludere in compagnia l’estate e accogliere la stagione autunnale in arrivo.