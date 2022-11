Cantine aperte a Natale: torna l’evento più amato dagli amanti del vino

Torna in una veste speciale uno degli eventi più amati dagli appassionati del vino. Cantine aperte a Natale dicembre 2022 in Abruzzo è una special edition per brindare in occasione delle festività natalizie.

Nelle cantine del Movimento Turismo Vino Abruzzo sarà possibile, dunque, celebrare il Natale in compagnia delle persone care e di tanti altri che parteciperanno a questa grande festa.

Saranno 10 le aziende in Abruzzo che apriranno le loro porte in vista di Cantine Aperte a Natale 2022, la versione invernale e dedicata ai regali natalizi, del fortunato format dell’associazione enoturistica più importante della regione. Ben 10 cantine pronte ad accogliere tanti winelovers con un programma ricco tour guidati e degustazioni, scontistiche per l'acquisto dei regali natalizi, assaggi dell'olio nuovo, pranzi, cene e aperitivi in cantina.

Le cantine aderenti

Vediamo di seguito le date e le cantine aderenti di questa speciale iniziativa natalizia: