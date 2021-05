Cantine Aperte 2021: gli eventi a Pescara e in Abruzzo

Il 29 e 30 maggio torna l’evento Cantine Aperte in Abruzzo e nella provincia di Pescara grazie al Movimento Turismo del Vino, la storica associazione di cantine italiane che da oltre trent’anni è protagonista nella promozione enoturistica dei territori e della crescita della cultura dell’accoglienza in cantina.

Sarà un weekend all’insegna della tranquillità e della spensieratezza di godere degli spazi all’aperto delle migliori cantine abruzzesi pronte ad accogliervi oltre che con i loro migliori vini e con il sorriso, anche con la massima professionalità e responsabilità rispetto al delicato momento storico.

Il Movimento Turismo del Vino ricorda che la parola d’ordine è sicurezza, ossia prenotazione obbligatoria per le visite e le degustazioni nelle cantine aderenti.

Inoltre, sempre per il nuovo regolamento della manifestazione, in ogni cantina sarà necessario acquistare il kit della manifestazione che darà diritto a calice, sacchetta (se necessaria) e almeno 3 degustazioni dei vini aziendali con un contributo di 5€.

L’evento si terrà sabato 29 maggio 2021 dalle 15 alle 20 e domenica 30 maggio dalle 10 alle 20.

Vediamo quali sono le cantine partecipanti nella provincia di Pescara:

Cantine Bosco Nestore , Nocciano in c/da Casali 147 - www.nestorebosco.com - 085 847345

Per altre informazioni, prenotazioni e per scoprire le ulteriori cantine aperte in Abruzzo per l’evento 2021 basta visitare il portale ufficiale Movimento Turismo Abruzzo (clicca qui).