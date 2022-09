Senza autorizzazione Enac niente gru nel cantiere di via Lago di Borgiano, l'Ater: "A giorni arriverà, il cantiere non è fermo"

Sparite le gru dal cantiere di via Lago di Borgiano, ma il cantiere, assicura il direttore dell'Ater Gianni D'Addazio, non è fermo. A mancare è l'autorizzazione Enac visto che, spiega, la ditta incaricata dei lavori ha deciso di utilizzare delle gru più alte rispetto a quelle previste dal progetto e dunque essendo la zona nell'area aeroportuale, ora si dovrà attendere il sì dell'Ente nazionale per l'aviazione civile per poterle riportare sul posto e riprendere con l'abbattimento dei solai. Un rallentamento che “per ora non incide sul cronoprogramma e le tempistiche di abbattimento delle palazzine”, sottolinea D'Addazio. “In corso d'opera – precisa – la ditta ha voluto portare avanti un altra tipologia di intervento per velocizzare i lavori. Una tipologia di intervento diversa da quella prevista per cui si sarebbe dovuta utilizzare una gru più piccola a dimensione del fabbricato che non necessitava di autorizzazione. La richiesta all'Enac è stata già avanzata, ho avuto dei colloqui e in settimana dovrebbe arrivare”.

Una sparizione quella delle gru che non si è però tradotta, tiene a precisare, in un fermo del cantiere. “Sono tante le lavorazioni da fare quando si abbatte un fabbricato – spiega ancora D'Addazio -. Bisogna togliere gli infissi, sgomberarli, togliere le tramezzature, fare le tamponature delle porte interne, rimuovere le caldaie e tanto altro. Lavori che stanno andando avanti. Si era iniziato a demolire il primo palazzo con la gru più alta atta a togliere i solai di copertura, ma l'utilizzo del nuovo mezzo richiede l'autorizzazione che sta per arrivare”. Un problema tecnico inatteso e non previsto dunque che però non interferisce, ribadisce ancora il presidente, con i lavori. I giorni persi, trattandosi di una metodologia di lavoro più veloce, assicura, saranno dunque recuperati per cui, allo stato attuale delle cose, non dovrebbero esserci conseguenze o possibili ritardi.