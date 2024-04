Dissesto arboreo, apre il cantiere in via Bardet e via d'Avalos: divieti e modifiche alla viabilità

Scattano il divieto di sosta e di fermata oltre al senso unico alternato con il restringimento della carreggiata in via Bardet e via D'Avalos per l'avvio dei lavori inerenti l'eliminazione del dissesto arboreo. Lo prevede l'ordinanza dirigenziale 433 del 24 aprile con cui si comunica l'apertura del cantiere prevista per lunedì 29 aprile con i divieti h24 che resteranno in vigore fino al 3 maggio.

Nello specifico dunque in via Bardet e in via D'Avalos per l'intera giornata (le 24 ore), dal 29 aprile al 3 maggio è previsto il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, il restringimento della

carreggiata, nonché del senso unico alternato regolato con impianto semaforico. All'impresa esecutrice dei lavori, di garantire ai residenti l’accessibilità alle rispettive proprietà mediante l’istituzione di apposite misure di sicurezza, come corridoi di transitabilità pedonale, di idonei percorsi e attraversamenti pedonali alternativi, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità fino all’eliminazione dello stato di pericolosità, ove dovuto e compatibilmente al tipo di lavorazione da eseguire.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla esecuzione delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivati dalla sosta e dal transito degli automezzi utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di legge che tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, specifica l'ordinanza, è a carico della succitata ditta che esegue i lavori restando il Comune di Pescara e il suo personale tecnico completamente sollevato e indenne.