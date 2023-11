Fermo da anni il cantiere degli alloggi a canone concordato per i padri separati in via Pepe [FOTO]

Fine lavori: 23 novembre 2017. Questa la data che si legge sul cartello del cantiere per la costruzione di una palazzina in via Pepe all'angolo con via D'Avalos a Pescara.

Ma a oggi, 15 novembre 2023, il cantiere è ormai fermo e abbandonato da tempo e la costruzione dei 12 alloggi a canone agevolato da destinare ai padri separati non si vede all'orizzonte.

I lavori vennero avviati il 19 luglio 2016 quando sindaco era Marco Alessandrini e assessore alle Politiche della Casa era Adelchi Sulpizio, oggi vicesindaco anche nella giunta Masci e assessore con altre deleghe.

La durata dei lavori era fissata in 493 giorni ma a distanza di ormai 6 anni nel cantiere da tempo non si vedono macchine e operai ed è tutto fermo. L'importo totale del progetto era di quasi un milione e mezzo di euro. L'edificio, una volta completato, sarebbe stato anche molto attento al risparmio energetico visto che era prevista una centrale idrico-sanitaria con addolcitore dell'acqua, una centrale termica, un impianto solare termico per la produzione di acqua calda e un impianto fotovoltaico per la copertura del 50% del fabbisogno delle zone condominiali.

In sostanza un progetto importante che però nel corso degli anni si è arenato e a distanza di 6 anni non è stato ancora completato.