A 4 mesi dall'apertura tutto fermo nel cantiere per la demolizione dello svincolo della circonvallazione [FOTO]

Tutto ancora fermo nel cantiere per la demolizione dello svincolo a trombetta della circonvallazione a San Silvestro a Pescara a 4 mesi dell'apertura.

Era inizio giugno quando il sindaco Carlo Masci insieme agli assessori aveva annunciato l'apertura del maxi cantiere da quasi 7 milioni di euro.

Il giorno stesso, lo scorso 8 giugno, gli operai si erano occupati di ripulire la vecchia uscita che dovrà essere ripristinata ma poco dopo gli interventi si sono fermati.

In base al cronoprogramma annunciato avrebbe dovuto già essere stata ripristinata la vecchia uscita dello svincolo e iniziata la demolizione del viadotto.

Ma in realtà nessuno è al lavoro e il cantiere è abbandonato a se stesso. La ditta che si è aggiudicata l'appalto, il consorzio Pangea Scarl, ha un anno per terminare i lavori ma nel frattempo 4 mesi sono già passati a vuoto. Il programma dei lavori prevede di abbattere le campate dello svincolo e i 14 piloni sottostanti (per un totale di 21mila tonnellate di materiale) si dovrà prima ripristinare la vecchia uscita che venne chiusa una quarantina di anni fa. Lo scorso 21 luglio, dopo l'arresto del dirigente comunale dei Lavori Pubblici, Fabrizio Trisi, e altri funzionari, l'amministrazione comunale aveva rassicurato che non ci sarebbero stati né impedimenti né ritardi nei lavori. In realtà, come spiega il presidente della commissione Lavori Pubblici, Massimo Pastore, dopo l'arresto di Trisi è venuta a mancare la figura del direttore dei lavori e deve ancora essere individuato un sostituto per poter far ripartire il cantiere.