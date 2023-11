Dèlè secondo al Premio Mia Martini 2023: la commovente dedica del cantautore pescarese alla mamma [VIDEO]

“Sono veramente onorato ed emozionato. Voglio dedicare questo premio a mia madre perché in questi ultimi due anni ha vinto la battaglia con il mieloma multiplo. Ho fatto tutto questo pensando a lei”. Queste le parole del cantautore pescarese Dèlè, sardo di origine ma pescarese di adozione, quando sul palco della 29esima edizione del Premio Mia Martini 2023 a Cittanova (Reggio Calabria) ha ricevuto il premio per il secondo posto conquistato nella categoria “emergenti”.

Enrico Leonello, in arte appunto Dèlè, vive a Cepagatti e dal 9 all'11 novembre è stato impegnato nel concorso che lo ha visto superare il primo durissimo sbarramento rientrando tra i 10 finalisti per poi piazzarsi secondo nella finalissima con il brano “Saprò guardarti” arrangiato e prodotto da un altro pescarese doc come Flavio De Carolis titolare insieme a Nicole Tuzi dello studio Ut Music Lab, vero e proprio laboratorio musicale.