Smarriti 2 cani a Pescara Colli, si cercano Achille e Biscotto

Due cani si sono smarriti nella zona di Pescara Colli e i loro padroni li stanno cercando disperatamente.

La ricerca riguarda Achille, di colore bianco maculato, e Biscotto.

Come condiviso dal gruppo Facebook "L'unione fa la forza" di Aneta Aki Kosa, i cani sono molto buoni con le persone ma non i gatti quindi se dovessero entrare in contatto con i felini possono essere pericolosi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutti e due i cani hanno il microchip obbligatorio per legge ma ogni volta riescono ad allontanarsi da casa. I padroni li hanno cercati per tutta la notte e se qualcuno li dovesse vedere può chiamare al numero 3931173966.