I cuccioli di cane Sansone e Snoopy cercano casa, appello per la loro adozione [FOTO]

Si chiamano Sansone e Snoopy e sono 2 cuccioli di cane attualmente ospitati nel canile sanitario della Asl di Pescara per i quali si cerca casa.

A lanciare l'appello per la loro adozione è la delegata Stefania Barone.

I cuccioli sono sono di taglia media e grande e hanno entrambi 4 mesi.

I cagnolini verranno rimessi nel territorio come da normativa prevista in base alle indicazioni del Comune di riferimento e non possono restare troppo tempo nel canile sanitario perché hanno già finito tutta la prassi sanitaria. Per ogni informazione ci si può rivolgere a Stefania Barone Vol dell'Enpa Spoltore al numero 3926961595.