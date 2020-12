Ritrovati due cani a Collecorvino, si cerca il proprietario

Due cani, incroci di corso italiano, sono stati ritrovati lo scorso 7 dicembre a Collecorvino in viale Italia nella zona del bar Aroma e del supermercato Eurospin.

Trovati vaganti dai volontari, dal controllo è emerso come fossero privi dell'obbligatorio microchip.

Sono 2 animali giovani, un maschio tigrato e bianco di circa 1 anno e un maschio tigrato e bianco di 5 mesi.

Apparentemente ben tenuti, socializzati e mansueti, dunque in base all'esperienza dei volontari sono sicuramente di proprietà. Per questo motivo si cerca il proprietario.

Chiunque possa fornire informazioni in merito può telefonare al numero 3683150760.