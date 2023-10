Termina il servizio dei cani poliziotto Master e Baldo, due splendidi labrador impegnati in svariate attività [FOTO]

«È giunto il momento di augurare buona vita a Master e Baldo, i nostri poliziotti della unità cinofila esperti in esplosivo, impiegati per le attività di bonifica in occasione della visita di alte personalità, di grandi eventi, nei servizi di polizia giudiziaria alla ricerca di armi ed esplosivi, ma anche nelle tante iniziative di prossimità in cui hanno catturato l'attenzione di grandi e piccoli».

Inizia così il saluto da parte della questura di Pescara a questi due cani poliziotto che in numerosi anni di attività sul campo si sono sempre distinti.

Come ricordano dalla questura, «in questi anni Master e Baldo hanno lavorato nella provincia di Pescara e molto spesso sono stati inviati in missione in altre città distinguendosi sempre per la loro professionalità. Baldo ha iniziato il servizio in polizia nel giugno 2015 e Master nel luglio 2017, affiancando i rispettivi conduttori Roberto e Lucio con i quali hanno instaurato un rapporto del tutto speciale e che hanno deciso entrambi di adottarli. Così Baldo e Master non subiranno traumi da distacco e continueranno ad essere amati e coccolati allo stesso modo. Noi tutti abbiamo apprezzato ogni istante di questa lunga esperienza insieme e sentiremo la vostra mancanza!».