Natale 2020, campagna del Comune per i cani e gatti randagi del rifugio di via Raiale

«Quest’anno pensiamo anche a loro!».

Così si chiama la campagna ideata dal Comune di Pescara a favore di cani e gatti randagi ospitati nel rifugio di via Raiale.

Lo scopo dell'iniziativa è quello di far donare ai cittadini cibo in scatola e umido, ciotole, cucce, coperte, medicinali non scaduti, e altro.

Cho volesse partecipare può portare il tutto direttamente al canile di via Raiale tutti i giorni dalle ore 9 alle 13. Per informazioni si può scrivere al seguente numero: 3451732579.