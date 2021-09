Dolcissimi cani cercano una famiglia, aiutiamoli a trovare casa [FOTO]

Sono due maschi e due femmine, incroci pastore abruzzese, di 4 mesi e necessitano urgentemente di essere adottati. Attualmente si trovano in una struttura sanitaria

Dolcissimi cani cercano una famiglia. Sono due maschi e due femmine, incroci pastore abruzzese, di 4 mesi e necessitano urgentemente di essere adottati. Attualmente si trovano in una struttura sanitaria. Hanno completato tutta la prassi sanitaria, e non vi sono quindi spese da parte di chi decidesse di accoglierne uno.

In canile è presente anche un giovane pitbull di circa due anni e mezzo: anche lui ha completato l'iter sanitario, è un maschio molto dolce con le persone ed è quindi abituato al contatto umano. Questi animali non possono restare ancora nella struttura della Asl di Pescara, essendo una struttura transitoria, e dunque si cerca per loro una sistemazione al più presto.

Per ogni informazione è possibile contattare Stefania Barone del Gruppo "Animali persi e trovati in Abruzzo", responsabile della Delegazione Enpa di Spoltore: numero di telefono 392/6961595.