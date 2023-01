A spiegare come si mangiano gli arrosticini ci pensa Ziggy, un vero cane abruzzese [VIDEO]

Impossibile non farsi strappare un sorriso da questo battuffolo bianco. Se dovete spiegare a qualche amico che arriva da fuori Abruzzo come si mangiano gli arrostini potreste mostrargli questo simpatico video arrivato alla nostra redazione: Ziggy lo fa davvero bene.

Non avrà le fattezze di un pastore abruzzese, cane simbolo del nostro territorio, ma il piccolo maltesino il colore ce l'ha e l'abruzzesità anche. Non solo perché Ziggy sa come si mangia un arrosticino, ma anche perché a giudicare dalla foga e dal come si legga i baffi, apprezza il piatto tipoco del nostro territorio nel classico spirito dell'uno tira l'altro.