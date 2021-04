Smarrito il cane Zara a Silvi, si teme che qualcuno abbia sparato al pastore tedesco

Un appello per ritrovare Zara, un cane esemplare femmina di pastore tedesco, che si è smarrito dal pomeriggio del 22 aprile in zona Piomba a Silvi.

È quello che lancia l'associazione Dog Village Protezione Animali di Montesilvano.

Zara, femmina di pastore tedesco regolarmente chippato, non ha fatto rientro dal suo solito giro il pomeriggio del 22 aprile. «Nello stesso giorno e nella stessa zona gli abitanti hanno udito dei colpi di fucile e i proprietari temono il peggio per il mancato rientro», si legge in un post del Dog Village.

Chiunque la veda o abbia informazioni chiami il 3275735914.

