Ritrovato un cane a Cappelle sul Tavo, si cerca il proprietario [FOTO]

Un cane di taglia medio/piccola, un esemplare maschio adulto di colore fulvo, è stato ritrovato a Cappelle sul Tavo in via Carducci all'altezza dell'incrocio con via Pignatara.

Il ritrovamento è stato fatto nella notte tra il 18 e il 19 agosto mentre correva molto spaventato tra le automobili.

Il 4 zampe era senza collare e sprovvisto nel microchip obbligatorio per legge, adesso si cerca il suo proprietario. Non ha neanche segni di riconoscimento utili alla sua restituzione.

Si può telefonare al numero 3683150760.

