Si cerca adozione per un cane trovato a Penne ospitato nel canile

I volontari lanciano una appello affinché si trovi una famiglia per questa 4 zampe

Appello per l'adozione di un cane trovato a Penne attualmente ospitato nel canile sanitario della Asl di Pescara.

Si tratta di un'esemplare femmina per la quale non sono state ricevute notizie né di smarrimento né di chi chi se occupasse sul posto.

Era stata trovata senza microchip nella zona di via Aldo Moro nel capoluogo vestino.

"Come da coordinamento con l'ente custode, cerchiamo urgentemente adozione. Taglia media 1 anno socializzata, ha fatto tutta la prassi sanitaria. Purtroppo il Comune di Penne, non ha una struttura finale per accoglierla, né convezione con alcuna fuori sito", fanno sapere i volontari.

Per informazioni si può contattare Stefania Barone Servizio Apta Gruppo "Animali persi e trovati in Abruzzo" al numero 3926961595.