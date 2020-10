Si cerca un'adozione per il cane Frà per evitare che finisca in canile [FOTO]

Si chiama Frà ed è un cane che cerca adozione per non finire in un canile dopo aver gà vissuto per molto tempo in un box di soli due metri per due.

A lanciare l'appello sono alcuni volontari, nel frattempo oggi, lunedì 12 ottobre, il 4 zampe sarà visitato e fare sia le analisi che il vaccino.

Fra è un mix pastore di taglia contenuta (circa 25 chili), maschio, intero, di 6 anni che si trova a Pescara.

Cerca una nuova adozione perchè la sua proprietaria attualmente non è più in grado di occuparsi di lui offrendogli una vita dignitosa. È abituato a vivere in box e a fare 2-3 uscite in libertà durante il giorno. «Cerchiamo», si legge in un post su Facebook, «per lui una famiglia che viva in un contesto non eccessivamente urbanizzato, perchè in barriera (recinti/cancelli) si attiva molto sugli stimoli in movimento esterni. Puó essere affidato anche in appartamento, se ha possibilità di fare uscite di qualità. Valutiamo nuclei in cui siano presenti femmine adulte che sappiano comunicare bene. L'inserimento verrà gratuitamente curato da un educatore cinofilo. Frà verrà affidato microchippato, con trattamento antiparassitario esterno/interno, prassi vaccinale, previo controllo preaffido e firma moduli di adozione».

Per informazioni si può telefonare ai seguenti numeri: 3471573630 - 3880520771