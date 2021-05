Abbandonato in un recinto dai proprietari, dopo 6 mesi di canile Fra' cerca una nuova casa

Si chiama Fra' ed è un cane simil pastore tedesco di circa 7 anni e 25 chili che da 6 mesi è ospitato nel canile di Pescara.

In canile è finito dopo essere stato abbandonato dai padroni in un recinto lo scorso anno.

Dopo essere stato nutrito e curato da una vicina, è entrato in canile come rinuncia di proprietà, come riferisce la Lega per la difesa del cane.

Adesso per lui si cerca una famiglia che gli possa regalare una vita piena di rispetto e amore. Non tollera bene la vita nel box ma nonostante questo è solare, socievole e pieno di vita. Adora giocare con la palla, è bravo al guinzaglio, ama le passeggiate, adora salire in auto e non fa storie dal veterinario. Cerca famiglia come figlio unico e come parte integrante di un nucleo che sarà seguito nell'inserimento e nei momenti successivi, ma solo allo scopo di conoscersi meglio instaurare la migliore sintonia a 6 zampe.

Fra' è vaccinato e castrato e chi volesse conoscerlo e valutare l'adozione può scrivere su whatsapp al numero 3515112429.