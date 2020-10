La padrona è deceduta: si cerca adozione per Carlotta, cane di 14 anni

La sua padrona è purtroppo deceduta giovedì scorso e adesso il suo cane è rimasto solo e cerca un'adozione del cuore.

A lanciare l'appello per Carlotta, un cocker di 14 anni, sono gli Animalisti Volontari Pescara.

Carlotta ha una paralisi facciale e qualche problemino, dovuto alla vecchiaia ma è dolcissima, non abbaia mai, adora altri cani e tutte le persone.

I famigliari non possono tenerla: la famiglia vive tutta all'estero, la sorella ha già due cani in casa e non ha posto per tenerla, un altro fratello ha 5 gatti e Carlotta non va d'accordissimo con i gatti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Vi prego non facciamola morire da sola», è l'appello dei volontari. Per informazioni si può chiamare il numero 351965480333.