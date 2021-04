Nuovo appello per il cane Akira, evitiamo il canile a questo pastore tedesco

Si cerca un'adozione urgente per questo esemplare femmina di pastore tedesco che altrimenti finirà in canile

Nuovo appello per trovare una famiglia ad Akira, un cane pastore tedesco di circa 5 anni che è stato abbandonato.

Lo scopo è quello di evitare che Akira finisca nel canile nel quale potrebbe solo peggiorare.

Per questo motivo si cerca con urgenza un'adozione per il cane che attualmente è ospitato nella struttura sanitaria del canile della Asl di Pescara. Come fa sapere la delegata Stefania Barone sono arrivate diverse richieste che però sono saltate.

Si cerca un'adozione consapevole riguardo alle caratteristiche peculiari della razza del pastore tedesco, possibilmente con uno spazio ampio. A stretto giro deve essere trovata un'adozione perché è già da qualche tempo nel canile sanitario e finirebbe, a breve, nello zooparco La Rupe di Civitella Casanova. È preferibile un'adozione in Abruzzo ma si valutano anche richieste da fuori regione.

Per informazioni basta chiamare il numero 3926961595.