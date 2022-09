Avviso pubblico per il rinnovo del collegio sindacale dell'Aca, candidature entro il 24 settembre

Avviso pubblico da parte dell'Aca per la presentazione delle candidature per il rinnvo del collegio sindacale di Aca spa.

L'Aca rende infatti noto che è stato indetto un avviso pubblico per la manifestazione d'interesse da parte di soggetti esterni alla società che intendono presentare la propria candidatura per la nomina a membro del collegio sindacale.

La data di scadenza della presentazione delle domande è il 24 settembre entro le ore 23:59.

Tutti i dettagli collegandosi al seguente link: https://www.aca.pescara.it/notizie/avvisi-ed-utilita/avviso-pubblico-di-presentazione-candidature-per-il-rinnovo-del-collegio-sindacale-di-a.c.a.-spa-in-house-providing.html