Il centrosinistra sulla cancellazione del volo Pescara-MIlano Linate: "La giunta Masci invece di fare i selfie alzi la voce"

“La notizia dello stop al volo Pescara-Linate è devastante non solo per il turismo ma per le prospettive economiche di Pescara e dell’intero Abruzzo. Il sindaco Masci e i suoi assessori sospendano i selfie e alzino la voce a difesa dell’economia cittadina”.

Con queste parole i consiglieri comunali del Partito democratico e delle liste civiche del centrosinistra commentano l'ormai definitiva notizia che quello del 3 agosto sarà l'ultimo volo di Ita da Pescara all'aeroporto milanese.

“Il sindaco e gli assessori non hanno perso un minuto per fregiarsi dei numeri dell’aeroporto d’Abruzzo – dichiarano i consiglieri Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo, Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli –, ma ora tacciono su una notizia così grave piombata sull’aeroporto abruzzese, e questo non è accettabile. Perdere il volo Pescara-Linate vuol dire isolare la nostra città dalle rotte internazionali, colpire in maniera dolorosa l’economia, indebolire ogni sviluppo del turismo. La mancata nomina del direttore dell’aeroporto – incalzano - sminuisce le potenzialità dello scalo, che andrebbe gestito con managerialità e professionalità. La sospensione del volo per Linate è gravissima: il vertice politico della più grande città d’Abruzzo non può esserne complice con il suo silenzio”.

Le critiche del segretario regionale del Pd Daniele Marinelli

Ad intervenire parlando sia dell'aeroporto che, ancora una volta, della questione legata al raddoppio ferroviario Pescara-Roma e altri temi legati alla gestione della Regione, è anche il segretario regionale del Pd Daniele Marinelli che le accuse le rivolge alla giunta Marsilio.

“Ancora una volta, è la realtà a mostrare il suo lato più scomodo e problematico e la propaganda del governo regionale di Marsilio non può cambiare la realtà. Vale oggi per l’aeroporto d’Abruzzo, valeva qualche giorno per il definanziamento della ferrovia Roma-Pescara”, dichiara

“Se sulla sanità, ovvero di gran lunga la voce più importante del bilancio regionale, il fallimento dell’amministrazione Marsilio è certificato dai disservizi e dalle proteste di utenti e operatori, che attraversano pressoché l’intero territorio regionale, sulle infrastrutture, ovvero il capitolo che più di ogni altro dipende dal coordinamento con il governo centrale, assistiamo a un un'altro atto rovinosa per lo sviluppo dell’Abruzzo”. “Prima la scelta di sottrarre il progetto di velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara dalle procedure accelerate e dai finanziamenti del piano nazionale di ripresa e resilienza, oggi la notizia della cancellazione del volo Pescara-Milano”, ribadisce.

“Una decisione quest’ultima del tutto subita dall’amministrazione Marsilio, così come per la ferrovia, su cui ha influito l’immobilismo e l’incapacità di rinnovare per tempo il vertice amministrativo di Saga, fino a mettere a rischio la concessione: una circostanza gravissima. E' davvero sconcertante – conclude Marinelli - apprendere di tanta incapacità e miopia, in una fase storica così gravida di opportunità. Di ben altro ha bisogno il nostro Abruzzo”.