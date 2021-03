Su Canale 5 in prima serata il film "Ti presento Sofia" con Fabio De Luigi girato anche a Pescara

Anche Pescara e la costa abruzzese sono fra le location di alcune scene del film "Ti presento Sofia" con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti che andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5 dalle 21.40. Il film, di Guiudo Chiesa, è uscito al cinema nell'autunno 2018 e vede diverse scene girate anche nella nostra città, in particolare nella zona del Ponte del mare. Altre scene furono girate in una casa privata Francavilla al Mare e sulla costa dei trabocchi nel Chietino.

Il film, una commedia, parla di un padre separato (Fabio De Luigi) che mette al centro della sua vita la figlia di 10 anni Sofia, ma quando incontra Mara si trova davanti ad un grosso problema, in quanto la donna non sopporta i bambini. A quel punto, pur di conquistare Mara, finge che la ragazzina in realtà sia la nipote ovvero la figlia del fratello ma la situazione diventa sempre più complicata fino a diventare ingestibile, quando Mara scopre la verità.

Il film sarà visibile anche in streaming su Mediaset Play.