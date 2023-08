Campo estivo delle "Sentinelle della civiltà" a Tocco da Casauria: tante emozioni all'insegna della felicità

Il progetto “Sentinelle della civiltà” non va in vacanza nell'attesa di tornare nelle scuole con altri istituti che hanno già comunicato la volontà di aderire al progetto così come associazioni ed enti.

Intanto grazie al Movimento eucaristico gesuiti della parrocchia Beata Vergine del Monte Carmelo di Villa Carmine di Montesilvano guidata da don Valnetino Iezzi 90 ragazzi tra gli 8 e 21 anni insieme a 20 operatori hanno partecipato al seminario svoltosi nel convento dell'Osservanza di Tocco da Casauria. Promosso dall'associazione Carrozzine Determinate il progetto si è sviluppato nel corso del campo estivo tra laboratori, lavori e incontri sulle emozioni con il presidente Claudio Ferrante intervenuto per parlare della felicità. “L’emozione più intensa e forse più fugace dell’animo umano, di cui tutti sono alla ricerca ma spesso senza conoscere le vie per trovarla e soprattutto per prolungarne i benefici nei momenti in cui la si raggiunge”, spiega lui stesso. Insieme si è pianto e riso racconta, esternando le proprie emozioni e anche i più piccoli hanno colto il senso più profondo della parola “felicità”, assicura. Qualcosa che arriva dalla ricchezza della diversità, fonte inesauribile di crescita e di stimoli in ogni contesto, aggiunge Ferrante. Padre Graziano Della Volpe, amministratore della chiesa di San Raffaele Arcangelo è stato presente ed ha partecipato con emozione all'intero progetto. Da parte sua il grazie a Ferrantee l a sua associazione per l'importanza del tema trattato e per l'importante risultato ottenuto per tutti i partecipanti. L'occasione per ricordare a tutti gli enti, le scuole e le associazioni che hanno voglia di partecipare al progetto che possono farlo contattando Carrozzine Determinate anche attraverso i social o chiamando il numero 335 309534.