Gli alunni della scuola Virgilio incontrano i campioni paralimpici

I campioni paralimpici sono stati ospiti della scuola secondaria di primo grado “Virgilio” (istituto comprensivo Pescara 9), ai colli, nell'ambito di una mattinata all’insegna dello sport e dell’integrazione. Ad accoglierli, gli atleti hanno trovato il tricolore e l’Inno di Mameli, suonato dai giovani strumentisti dell’istituto. Protagonisti dell’iniziativa sono stati i ragazi dell’Amicacci Abruzzo, squadra di basket in carrozzina che si è recentemente laureata Campione d’Italia, e della Giovani e Tenaci di Roma, nonché la campionessa paralimpica di tennis tavolo Clara Podda e il campione italiano di calcio balilla paralimpico Francesco Valente. Presenti, inoltre, l’allenatore di Giovani e Tenaci Stefano Rossetti e il secondo allenatore dell’Amicacci Ozcan Gemi.

«Siamo felici di essere qui oggi a farvi vivere un’esperienza diversa che speriamo lasci qualcosa di importante in voi. Non siamo dei supereroi, siamo delle persone semplicissime che attraverso lo sport e grazie a degli ausili, in questo caso carrozzine, siamo riusciti a dimostrare che se ognuno di noi è messo nelle condizioni giuste può dimostrare le proprie abilità», ha spiegato Carlo Di Giusto alla platea composta da studenti delle classi terze medie e dai loro docenti.

«Non vogliamo parlare delle nostre disabilità o diversità, vogliamo far vedere che se abbiamo l’opportunità siamo capaci di fare cose anche imprevedibili o inimmaginabili», ha concluso. Dopo la proiezione di un video spot, girato pre Covid per avviare un programma di sport multidisciplinare all’interno della Fondazione Santa Lucia di Roma, e gli interventi di campioni, atleti e allenatori, è stato riservato spazio alle domande degli studenti. A seguire, una dimostrazione di basket in carrozzina nella palestra dell’istituto. La manifestazione si è conclusa con la partecipazione delle classi coinvolte, che hanno sperimentato, seguiti dagli atleti, le attività di basket, tennis tavolo e calcio balilla.