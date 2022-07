Avis: a Montesilvano premiati i più giovani soci e quello che per 100 volte ha donato il sangue e quindi la vita [FOTO]

Una giornata all'insegna della spensieratezza, ma soprattutto della sensibilizzazione quella che ha vissuto Montesilvano con la sezione locale dell'Avis (Associazioni volontari italiani del sangue) perché si comprenda l'importanza di donare.

Una campagna di sensibilizzazione sostenuta dall'amministrazione e in particolare dall'assessore comunale agli eventi Deborah Comardi, che ha visto la presenza di un'autoemoteca per fornire informazioni sanitarie al pubblico e anche per raccogliere sangue. “Non smetteremo mai di ripetere quanto donare il sangue sia un gesto di grande generosità verso gli altri – dichiara il sindaco Ottavio De Martinis -. Inoltre, non tutti sanno che donare fa bene anche a chi dona, sia al corpo che alla mente perché ti fa percepire la gioia di salvare una vita. Compiere il gesto di donare significa che qualcuno riceverà l’aiuto di cui ha bisogno. Ringrazio i volontari per l' impegno organizzativo e la dedizione quotidiana con l'auspicio di arrivare ad una migliore programmazione e gestione delle raccolte oltre ad una costante opera di sensibilizzazione per ottenere donatori periodici, volontari ed associati che restano l'unica via per garantire ogni esigenza ed uscire dalla politica dell'emergenzialità”.

Nel corso della giornata due riconoscimenti sono stati assegnati ai più giovani donatori dell'Avis Montesilvano: Federico De Massis e Diego Leone, premiati con un orologio. Con loro anche Eliseo D’Agostino, socio giunto alla centesima donazione premiato con una targa celebrativa dal presidente della sezione locale Avis Roberto Chiavaroli.

A chiudere l'evento la festa al parco “Le Vele” con il concerto rock presentato da Cristina Mosca, e con l’esibizione dei Radio Supernova.