Riparte la campagna di prevenzione incendi, Marsilio: "Con il modello della protezione civile meno aree boschive coinvolte"

A lavoro anche quest'anno per prevenire gli incendi in Abruzzo che l'anno scorso sono stati 90, “un numero maggiore all'anno precedente, ma che hanno registrato la diminuzione del 40% delle aree boschive coinvolte”.

Lo sottolinea il presidente della Regione Marco Marsilio che questa mattina ha incontrato da remoto, nella sala operativa dell'Agenzia regionale di protezione civile, i rappresentanti delle principali infrastrutture oltre le istituzioni pubbliche del territorio regionale, rappresentanti dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per fare il punto sulla campagna di prevenzione. Campagna che l'anno scorso proprio grazie al potenziamento delle risorse strumentali e l'incremento delle capacità di intervento del modello messo in campo dalla protezione civile, spiega Marsilio “ha prodotto risultati positivi rispetto alle medie degli anni precedenti. In questo periodo è importante il controllo dei sedimi di autostrade e ferrovie per evitare incendi improvvisi e serve la massima collaborazione di tutte le realtà coinvolte perché stiamo per affrontare una stagione difficile a causa delle temperature record. Importanti sono la prevenzione, l’attenzione e la vigilanza sul territorio e per questo possiamo contare sulla massima collaborazione istituzionale”.

La diminuzione delle aree boschive coinvolte negli incendi registrati nel 2021, tiene a precisare, è stata “determinata proprio dai nuovi strumenti messi in campo da Regione e Protezione civile che hanno consentito una maggiore rapidità e una migliore efficienza nelle attività di spegnimento. Un segnale molto importante per la salvaguardia del territorio che ha determinato una forte riduzione di danni ambientali e una maggiore tutela del territorio boschivo”.