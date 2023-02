Il palazzo delle Poste centrali e la torre civica del Comune aderiscono alla campagna "M'illumino di meno" e restano al buio

Luci spente dalle 18 alle 19.30 nel palazzo delle Poste di corso Vittorio Emanuele e nella torre civica del Comune di Pescara. I due enti hanno aderito anche quest'anno alla campagna di sensibilizzazione “M'illumino di meno” restando al buio nel tardo pomeriggio di giovedì 16 febbraio.

L'iniziativa va avanti dal 2005 ed è nata grazie alla trasmissione Caterpillar di Radio2 in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyot. Una campagna cui Poste ha aderito spegnendo le luci in 11 sedi di tutta Italia per contribuire simbolicamente alla lotta contro l'inquinamento luminoso. Sarà così anche il 25 marzo quando nuovamente le luci si spegneranno in occasione dell'Ora della Terra, la manifestazione mondiale organizzata per richiamare l’attenzione sulla necessità di intervenire sui cambiamenti climatici in corso mediante un semplice gesto: spegnere la luce artificiale per un’ora nel giorno stabilito.

“La tutela dell’ambiente è uno dei 'pilastri' della strategia di sostenibilità di Poste Italiane che anche quest’anno ha deciso di organizzare l’iniziativa 'mese verde': per trenta giorni verranno organizzati in Azienda eventi finalizzati alla conoscenza delle buone pratiche green', tra cui appunto l’adesione alle due iniziative citate”.

Azioni con cui si abbraccia dunque l'obiettivo “zero emissioni” fissato per il 2030.