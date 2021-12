“In cammino insieme verso di te…”, all’Aurum gli auguri di tre ragazzi “speciali”

Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 16, si terrà all’Aurum “In cammino insieme verso di te…”. Tre ragazzi “speciali” (Chiara, Gianni e Massimo) faranno gli auguri ai presenti e si esibiranno proponendo alcune performance mimiche e canore.

Ingresso libero, ma per accedere sarà necessario esibire il green pass. L'iniziativa è patrocinata dall'assessorato comunale alla disabilità e vuole essere un esempio concreto di inclusività in occasione delle Feste di Natale che stanno per cominciare.