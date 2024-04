La modella Camilla De Beradinis di Collecorvino tra le protagoniste di "La Pupa e il Secchione" [FOTO-VIDEO]

La modella di Collecorvino, Camilla De Beradinis, è tra le protagoniste della nuova edizione della popolare trasmissione "La pupa e il secchione" di Italia 1 condotta da Enrico Papi.

Capelli lunghi biondi e 175 centimetri d'altezza, la bella Camilla ha iniziato molto giovane a calcare le passerelle di moda con il concorso di bellezza internazionale di Miss Adriatico, vinto nel 2018 in diretta televisiva nella location delle terme di Caramanico.

Da allora è riuscita a inanellare una serie di successi in importanti manifestazioni similari come Miss Grand Prix, giusto per fare un esempio, che l'hanno portata in poco tempo al centro dell'attenzione generale. «È stata un'esperienza fantastica», ha riferito Camilla De Berardinis al suo ritorno da Roma, «con il programma "La pupa e il secchione" ci siamo divertite moltissimo lavorando in armonia tutti i giorni con un gruppo di ragazze e ragazzi davvero molto affiatato. Enrico Papi, poi, è simpaticissimo, sempre disponibile e, per questo programma, è davvero il top».

Dai più prestigiosi defilé di moda a impegni da hostess per manifestazioni di caratura nazionale e internazionale, per Camilla la valigia è sempre pronta, e nella città dove è nata, Collecorvino, si vede sempre meno. «Tutto è iniziato con le prime sfilate nella grande famiglia di Miss Adriatico dove mi sono trovata molto bene», ha raccontato Camilla De Beradinis, «per poi continuare con altri concorsi che mi hanno permesso di fare la giusta esperienza per il settore della moda e dello spettacolo, a cui guardo con vivo interesse. Ringrazio la mia famiglia e tutti coloro che hanno creduto da subito nelle mie possibilità. Sono giovane ed ho tanti sogni nascosti nel cassetto, tante belle novità bollono in pentola, incrociamo le dita e speriamo bene!».