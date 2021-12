A Città Sant'Angelo cambia la viabilità in viale San Martino e in via Baiocchi

Viabilità cambiata a Città Sant'Angelo in viale San Martino e in via Baiocchi.

La modifica è attiva dalle ore 13 di ieri, martedì 7 dicembre.

In viale San Martino viene istituito il senso unico da viale Petruzzi fino a valle, con possibilità di svolta in via Savini.

Istituzione inoltre del senso unico di marcia in via Pasquale Baiocchi, dall’incrocio con via Savini fino a innesto con viale Petruzzi.