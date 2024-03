Cambio ora 2024: nel weekend di Pasqua sposteremo le lancette avanti

Quest’anno il cambio dell’ora coinciderà con il fine settimana di Pasqua. Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 sposteremo le lancette in avanti di 60 minuti azionando l’ora legale 2024, che resterà in vigore fino al prossimo 27 ottobre.

Si dormirà un’ora in meno ma si godrà di più luce solare e naturale.

Ricordiamo che i dispositivi digitali ovviamente si aggiorneranno in automatico.

Grazie all’ora legale si risparmia energia elettrica, in quanto vengono sfruttate al meglio le ore di luce della giornata, rendendo quindi superflua la luce artificiale nelle abitazioni e nei negozi. Stando a 3BMeteo, il cambio dell’ora ha permesso di risparmiare 6 miliardi di kilowattora in 6 anni: una quantità sufficiente per il fabbisogno energetico di un milione di famiglie. Si tratta di 900 milioni di euro in meno per gli italiani.